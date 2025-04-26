Військовополонені з Китаю хочуть додому: подробиці звернення

Китайські військовополонені Чжан Ренбо та Ван Гуан Цзюнь у полоні звертаються до уряду КНР із проханням про повернення додому / © ТСН

Реклама

Китайські військовополонені, що потрапили до рук українських захисників, публічно звернулися до керівництва Китайської Народної Республіки із проханням про обмін.

Про це стало відомо з інтерв’ю в програмі «Мосейчук+».

Військовополонений Чжан Ренбо у зверненні заявив:

Реклама

«Шановне керівництво Китайської Народної Республіки та всі державні установи, хто бачить моє звернення. Я з багатьох причин обрав такий хибний шлях і зробив багато помилок. Але я сподіваюся, що ви дозволите мені повернутися додому якомога швидше. Обіцяю більше не завдавати клопоту своїй батьківщині і зробити все, щоби сприяти їй».

Його товариш по службі, Ван Гуан Цзюнь, також емоційно звернувся до китайської влади:

«Шановні керівники КНР, ми, як діти країни, хоч і беремо участь у цій війні, — не повинні були цього робити. Нам пощастило вижити. Я щасливий, що живий і знаходжуся в безпеці в Україні. Але я дуже хочу повернутися до своєї родини та на батьківщину. Що стосується того, як зі мною поводитися, я готовий прийняти все. У Китаї ми говоримо, що опале листя повертається до свого коріння».

Він також наголосив:

«Незважаючи ні на що, всі сумують за домом. Ті, хто пережив життя і смерть, ще більше сумують за рідним містом. Якщо є можливість, прошу докласти зусиль, аби мене повернули в цивільне суспільство Китаю. Я міг би бути корисним своїй нації та батькам».

Нагадаємо, китайські військовополонені розповіли, який жах пережили, воюючи на стороні РФ проти України. Один із них — майже втратив зір, інший зізнався: найбільше боявся трупів і дронів.