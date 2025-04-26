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- Війна
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Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що держава-агресорка «ніколи не забуде корейських друзів».
У суботу, 26 квітня, начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов у доповіді президенту держави-агресорки Володимиру Путіну підтвердив, що північнокорейські військові діють разом із підрозділами російської армії в Курській області.
Про це повідомляє Deep State з посиланням на інформацію російських пропаганистів.
Герасимов у своїй доповіді Путіну стверджував, що військові КНДР «показали стійкість і героїзм» і взяли активну участь у бойових діях, які він назвав «звільненням Курщини». Окремо він підкреслив «професіоналізм і злагодженість» солдатів Кім Чен Ина.
Окрім того, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що держава-агресорка «ніколи не забуде корейських друзів», публічно подякувавши КНДР за підтримку.
У Deep State додали, що ситуація на Курщині залишається доволі складною, зокрема, росіяни мали просування в районі Горналі — села у Суджанському районі Курщини біля кордону з Україною. Підрозділам Сил оборони довелося відступити з цієї місцевості.
«На жаль, північно-корейські війська своєю кількістю внесли корективи в хід бойових дій. Вони так само дохли, як і їх московські друзі, але саме завдяки постійному тиску і кількості їм вдалося досягати успіхи», — йдеться у повідомленні Deep State.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що заяви представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на Курщині не відповідають дійсності.