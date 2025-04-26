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Зеленський віч-на-віч з Макроном: лідери зустрілися у Римі
Президенти України та Франції зустрілися, щоб обговорити подальші мирні зусилля.
Після похорону Папи Римського у суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся віч-на-віч з президентом Франції Еммануелем Макроном у Римі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«Прямо зараз президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон говорять тет-а-тет», — йдеться у повідомленні.
Водночас Сибіга зазначив, що президенти обговорюють подальші кроки в напрямку мирного врегулювання війни Росії проти України.
Нагадаємо, зранку Зеленський зустрічався з американським лідером у соборі Святого Петра. А зараз Дональд Трамп вже повертається до США.