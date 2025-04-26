Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Білий дім прокоментував

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп провели коротку зустріч напередодні похорону Папи Франциска у Ватикані. Білий дім назвав розмову “продуктивною”.

Про це повідомляє Sky News.

За словами офіційного представника Білого дому, президенти США та України провели “дуже продуктивну дискусію”.

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Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг повідомив, що лідери зустрілися наодинці, а також домовилися провести подальші переговори після служби. Більше деталей буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом перед похоронами Папи Римського. Відомо, що лідери домовилися провести подальші переговори вже після богослужіння.

Дата публікації 20:16, 25.04.25 Кількість переглядів 2 США можуть де-юре визнати контроль Росії над Кримом