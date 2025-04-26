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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1165
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Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Білий дім прокоментував

За інформацією, лідери говорили наодинці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп провели коротку зустріч напередодні похорону Папи Франциска у Ватикані. Білий дім назвав розмову “продуктивною”.

Про це повідомляє Sky News.

За словами офіційного представника Білого дому, президенти США та України провели “дуже продуктивну дискусію”.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг повідомив, що лідери зустрілися наодинці, а також домовилися провести подальші переговори після служби. Більше деталей буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом перед похоронами Папи Римського. Відомо, що лідери домовилися провести подальші переговори вже після богослужіння.

Дата публікації
Кількість переглядів
1165
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