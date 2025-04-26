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Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Білий дім прокоментував
За інформацією, лідери говорили наодинці.
Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп провели коротку зустріч напередодні похорону Папи Франциска у Ватикані. Білий дім назвав розмову “продуктивною”.
Про це повідомляє Sky News.
За словами офіційного представника Білого дому, президенти США та України провели “дуже продуктивну дискусію”.
Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг повідомив, що лідери зустрілися наодинці, а також домовилися провести подальші переговори після служби. Більше деталей буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом перед похоронами Папи Римського. Відомо, що лідери домовилися провести подальші переговори вже після богослужіння.