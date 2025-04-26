Рубіо призначив головним дипломатом по Європі консультанта без досвіду роботи

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо призначив новим очільником напрямку з питань Європи в Держдепартаменті Брендана Ханрахана — колишнього співробітника свого сенатського офісу та бізнес-консультанта.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства, передає Reuters.

Це кадрове рішення, яке вперше повідомило Reuters, відбулося на тлі зростаючої напруги у відносинах між Вашингтоном і європейськими союзниками. Тим часом президент Дональд Трамп продовжує тиснути на НАТО щодо збільшення витрат, висловлює прагнення придбати Гренландію та просуває власні ініціативи щодо завершення війни Росії проти України.

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Призначення Ханрахана відбулося в рамках ширшої реорганізації Державного департаменту, що спрямована на ефективну реалізацію політики «Америка передусім», яку активно просуває адміністрація Трампа.

Раніше керівну посаду обіймав Луїс Боно, високопосадовець із досвідом дипломатичної служби. У листі до персоналу він повідомив, що Брендан Ханрахан очолить Бюро європейських та євразійських справ.

Біографія Ханрахана, опублікована на сайті Держдепу, підтверджує його призначення. У ній зазначено, що він працював інвестором у Bain Capital у секторі прямих інвестицій Північної Америки та розпочав кар’єру в консалтинговій компанії McKinsey & Company. Також Ханрахан був радником у Комітеті Сенату США з питань малого бізнесу і підприємництва, коли Марко Рубіо обіймав посаду сенатора.

Однак жодного досвіду роботи у сфері міжнародної політики в його біографії не вказано. Деякі співробітники Держдепартаменту висловили занепокоєння через недостатній дипломатичний досвід нового керівника, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Попри це, високопосадовець Держдепу зазначив, що «Брендан — талановитий фахівець із великим досвідом у приватному секторі, який зможе надати економічний погляд на європейську політику США та ефективно сприяти реалізації реорганізації відомства».

Посада «старшого посадовця бюро», яку наразі обіймає Ханрахан, зазвичай є тимчасовою і зберігається до моменту призначення постійного помічника державного секретаря, затвердженого Сенатом. Наразі невідомо, чи Ханрахан залишиться на цій посаді надовго.

Очільник європейського бюро відіграє ключову роль у взаєминах Вашингтона з країнами Європи, зокрема Україною та Росією. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ця посада була надзвичайно важливою для дипломатії США.

Перемовини із Росією зараз веде спецпредставник президента Трампа — мільярдер у сфері нерухомості Стів Віткофф, який раніше не мав дипломатичного досвіду. Його четвертий візит до Москви відбувся 25 квітня, де він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Європейські партнери висловлюють занепокоєння через нестачу дипломатичного досвіду у нової команди переговорників США, що, на їхню думку, може створити ризики у переговорах із Росією.

Від початку свого президентства Дональд Трамп змінив курс американської зовнішньої політики, прагнучи укласти перемир’я в Україні та послабити санкції проти Росії, запроваджені за адміністрації Байдена.

Нагадаємо, Рубіо хвилюється, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах. США неодноразово попереджали, що можуть вийти з переговорного процесу.