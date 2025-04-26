Рубио назначил главным дипломатом по Европе консультанта без опыта работы

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио назначил новым руководителем направления по Европе в Госдепартаменте Брендана Ханрахана — бывшего сотрудника своего сенатского офиса и бизнес-консультанта.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства, передает Reuters.

Это кадровое решение, которое впервые сообщило Reuters, состоялось на фоне растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и европейскими союзниками. Тем временем президент Дональд Трамп продолжает давить на НАТО по увеличению расходов, выражает стремление приобрести Гренландию и продвигает собственные инициативы по завершению войны России против Украины.

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Назначение Ханрахана состоялось в рамках более широкой реорганизации Государственного департамента, направленной на эффективную реализацию политики «Америка прежде всего», активно продвигаемой администрацией Трампа.

Ранее руководящий пост занимал Луис Боно, чиновник с опытом дипломатической службы. В письме персоналу он сообщил, что Брендан Ханрахан возглавит Бюро европейских и евразийских дел.

Биография Ханрахана, опубликованная на сайте Госдепа, подтверждает его назначение. В нем указано, что он работал инвестором в Bain Capital в секторе прямых инвестиций Северной Америки и начал карьеру в консалтинговой компании McKinsey & Company. Также Ханрахан был советником в Комитете Сената США по малому бизнесу и предпринимательству, когда Марко Рубио занимал должность сенатора.

Однако ни одного опыта работы в сфере международной политики в его биографии не указано. Некоторые сотрудники Госдепартамента выразили обеспокоенность из-за недостаточного дипломатического опыта нового руководителя, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Несмотря на это, чиновник Госдепа отметил, что «Брендан — талантливый специалист с большим опытом в частном секторе, который сможет предоставить экономический взгляд на европейскую политику США и эффективно способствовать реализации реорганизации ведомства».

Должность «старшего чиновника бюро», занимаемая в настоящее время Ханраханом, обычно временная и сохраняется до момента назначения постоянного помощника государственного секретаря, утвержденного Сенатом. Пока неизвестно, останется ли Ханрахан на этом посту надолго.

Глава европейского бюро играет ключевую роль во взаимоотношениях Вашингтона со странами Европы, в частности, Украиной и Россией. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот пост был чрезвычайно важным для дипломатии США.

Переговоры с Россией сейчас ведет спецпредставитель президента Трампа — миллиардер в сфере недвижимости Стив Виткофф, ранее не имевший дипломатического опыта. Его четвертый визит в Москву состоялся 25 апреля, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские партнеры выражают обеспокоенность по поводу нехватки дипломатического опыта у новой команды переговорщиков США, что, по их мнению, может создать риски в переговорах с Россией.

С начала своего президентства Дональд Трамп изменил курс американской внешней политики, стремясь заключить перемирие в Украине и ослабить санкции против России, введенные при администрации Байдена.

Напомним, Рубио переживает, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах. США не раз предупреждали, что могут выйти из переговорного процесса.