Українці продовжують залишати країну: скільки виїде 2025 року

Українці можуть виїхати за кордон у разі загострення ситуації / © Associated Press

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Україну цього року залишать ще 200 тисяч людей. Поступове повернення мігрантів очікується лише після зниження ризиків безпеки.

Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України.

«Негативні міграційні тенденції зберігаються, адже незважаючи на початок переговорів про потенційне перемир’я, їх результат не визначено, тоді як триває збільшення обстрілів усієї території України та терактів проти цивільного населення», — йдеться у звіті.

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Як зазначили в НБУ, наміри країн-реципієнтів щодо зміни або скасування правового статусу тимчасового захисту українських мігрантів після встановлення миру поки що остаточно не прописані. Тому очікується, що чиста зовнішня міграція триватиме, доки зберігаються суттєві ризики безпеки.

У НБУ не змінюють свій прогноз і, як і раніше, дотримуються думки, що подальший чистий відтік зовнішніх мігрантів 2025 року (близько 0,2 млн осіб) та початок їх повернення з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), яке прискориться 2027 року (близько 0,5 млн осіб).

«Повернення мігрантів відбуватиметься поступово, тому дефіцит робочої сили зберігатиметься на прогнозному горизонті. Це стимулюватиме подальше збільшення зарплат темпами вище, ніж зростання продуктивності, що підвищуватиме інфляційний тиск. Також це надалі стримуватиме відновлення економіки через нестачу робочої сили», — йдеться в огляді.

Нагадаємо, в Україні через війну зріс рівень постаріння нації. Причини — загибель на фронті людей віком до 60 років та міграція людей працездатного віку з дітьми.