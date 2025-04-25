Украинцы продолжают покидать страну: сколько уедет в 2025 году

Украинцы могут выехать за границу в случае обострения ситуации / © Associated Press

Реклама

Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек. Постепенный возврат мигрантов ожидается только после снижения рисков безопасности.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

«Отрицательные миграционные тенденции сохраняются, ведь, несмотря на начало переговоров о потенциальном перемирии, их результат не определен, тогда как продолжается увеличение обстрелов всей территории Украины и терактов против гражданского населения», — говорится в отчете.

Реклама

Как отметили в НБУ, намерения стран-реципиентов по изменению или отмене правового статуса временной защиты украинских мигрантов после установления мира пока окончательно не прописаны. Поэтому ожидается, что чистая внешняя миграция будет продолжаться до тех пор, пока сохраняются существенные риски безопасности.

В НБУ не меняют свой прогноз и по-прежнему придерживаются мнения, что дальнейший чистый отток внешних мигрантов в 2025 году (около 0,2 млн человек) и начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

«Возвращение мигрантов будет происходить постепенно, поэтому дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном горизонте. Это будет стимулировать дальнейшее увеличение зарплат темпами выше роста производительности, что будет повышать инфляционное давление. Также это будет в дальнейшем сдерживать восстановление экономики из-за нехватки рабочей силы», — говорится в обзоре.

Напомним, в Украине в результате вырос уровень старения нации. Причины — гибель на фронте людей младше 60 лет и миграция людей трудоспособного возраста с детьми.