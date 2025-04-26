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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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51
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Трамп вже повертається до США: чи була друга зустріч із Зеленським

Зранку американський лідер мав розмову з президентом України в соборі Святого Петра.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп повертається назад до Сполучених Штатів після похорон Папи Римського Франциска.

Про це повідомило видання Sky News.

Зазначається, що президент США провів зустріч із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні перед тим, як відправитися до аеропорту у Ф'юмічіно.

Незрозуміло, чи зустрічався він знову з Володимиром Зеленським після їхньої розмови в соборі Святого Петра сьогодні вранці. 

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський зустрівся з Трампом у Ватикані перед похоронами Папи Римського. Лідери країн говорили протягом 15 хв.

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