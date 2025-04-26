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Трамп вже повертається до США: чи була друга зустріч із Зеленським
Зранку американський лідер мав розмову з президентом України в соборі Святого Петра.
Американський президент Дональд Трамп повертається назад до Сполучених Штатів після похорон Папи Римського Франциска.
Про це повідомило видання Sky News.
Зазначається, що президент США провів зустріч із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні перед тим, як відправитися до аеропорту у Ф'юмічіно.
Незрозуміло, чи зустрічався він знову з Володимиром Зеленським після їхньої розмови в соборі Святого Петра сьогодні вранці.
Нагадаємо, 26 квітня Зеленський зустрівся з Трампом у Ватикані перед похоронами Папи Римського. Лідери країн говорили протягом 15 хв.