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Зеленский лицом к лицу с Макроном: лидеры встретились в Риме
Президенты Украины и Франции встретились, чтобы обсудить дальнейшие мирные усилия.
После похорон Папы Римского в субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с глазу на глаз с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Риме.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Прямо сейчас президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон говорят тет-а-тет», — говорится в сообщении.
В то же время Сибига отметил, что президенты обсуждают дальнейшие шаги в направлении мирного урегулирования войны России против Украины.
Напомним, с утра Зеленский встречался с американским лидером в соборе Святого Петра. А сейчас Дональд Трамп уже возвращается в США.