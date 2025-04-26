Зеленский лицом к лицу с Макроном: лидеры встретились в Риме

Лидеры Украины и Франции встретились для разговора с глазу на глаз после похорон Папы Римского

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После похорон Папы Римского в субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с глазу на глаз с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Риме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Прямо сейчас президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон говорят тет-а-тет», — говорится в сообщении.

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В то же время Сибига отметил, что президенты обсуждают дальнейшие шаги в направлении мирного урегулирования войны России против Украины.

Напомним, с утра Зеленский встречался с американским лидером в соборе Святого Петра. А сейчас Дональд Трамп уже возвращается в США.