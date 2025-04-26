Похороны Папы Римского Франциска завершились: как это было (обновляется)

Тело Папы Римского перенесли в базилику Святого Петра / © Associated Press

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Сегодня, 26 апреля, в Ватикане простились с Папой Римским Франциском. Тысячи людей, среди них мировые лидеры, собрались на площади Святого Петра, где состоялась похоронная месса.

По данным местных СМИ, на церемонии присутствует более 200 тысяч человек, около 50 000 из которых заполнили площадь Святого Петра.

Традиционно похороны Папы — это сложная торжественная процедура / © Associated Press

Понтифика похоронят впервые за 100 лет за стенами Ватикана, в церкви Санта Мария Маджоре.

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Гроб с Франциском вынесли через главную дверь для похорон под открытым небом.

Подготовка к похоронам / © Associated Press

Джо Байден тоже прибыл на похороны / © Associated Press

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Рим, где, по данным СМИ, он также встретится с Трампом.

Зеленский под аплодисменты занял свое место на похоронной церемонии Франциска.

Дата публикации 11:28, 26.04.25 Количество просмотров 69 Зеленский под аплодисменты занял свое место на похоронной церемонии Франциска

Трамп и его жена прилетели на похороны Папы / © Associated Press

Проповедь произнес итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре.

«При покойном Папе Франциске, чтобы главный живущий пастырь, чтобы вступился за нас, принял его в свое царство света и мира», — сказал кардинал.

Похоронная месса традиционно проходит на площади Святого Петра / © Associated Press

Собравшихся на церемонии прощания с Папой Римским призвали пожать руки в знак мира. Камеры зафиксировали, как президент США после короткой паузы и нескольких слов от Мелании начал пожимать руки другим мировым лидерам, среди которых был и Эммануэль Макрон.

Трамп пожал руку Макрону / © Associated Press

Под аплодисменты присутствующих на площади Святого Петра завершилась заупокойная месса. Гроб Папы уже несут обратно в базилику Святого Петра.

Затем понтифика похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре или Святой Марии Маджоре, а не в базилике Святого Петра в Ватикане, как почти всех его предшественников.

Гроб с телом Папы Римского Франциска перенесли / © Associated Press

Гроб Папы Франциска перевозят на переоборудованном "папамобиле".

"Папамобиль" - так называют специальный автомобиль повышенной безопасности, которым Папа пользуется во время официальных визитов для встреч с верующими.

Автомобиль специально спроектирован для защиты понтифика: большинство его частей бронировано, а окна — пуленепробиваемые.

Под звуки полицейских сирен процессия движется по улицам Рима в направлении базилики Санта Мария Маджоре / © Associated Press

Напомним, 21 апреля скончался Папа Римский Франциск. Понтифика только недавно выписали из больницы после лечения дыхательной недостаточности. Впоследствии в Ватикане сообщили, что причиной смерти Франциска стали инсульт и сердечная недостаточность. Также у понтифика был ряд хронических болезней, в частности дыхательная недостаточность и диабет второго типа.