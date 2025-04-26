Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться в субботу, 26 апреля, с Владимиром Зеленским в Риме, куда оба приехали на похороны Папы Римского Франциска.

Об этом пишет издание La Repubblica.

Вероятно, встреча состоится на вилле Таверна в Италии, где остановился Трамп.

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По данным издания, президент Украины также проведет встречу с премьером Италии Джорджой Мелони.

Напомним, перед полетом в Рим на похороны Папы Римского Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится там с Зеленским. Президент Украины, как сообщалось, уже прибыл в Рим.

Как сообщалось ранее, разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме завершился громким скандалом.

После перепалки в Овальном кабинете с Трампом и Джей Вэнсом о России и войне в Украине Зеленский и украинская делегация досрочно покинули Белый дом, так и не подписав соглашение о полезных ископаемых.

Вэнс тогда заявил, что Зеленский недостаточно благодарит США за помощь. Трамп обвинил Зеленского в том, что он «играет в азартные игры с третьей мировой войной».

После этой встречи в Вашингтоне Трамп не раз гневно критиковал Зеленского. В частности, несколько дней назад он фактически обвинил президента Украины в затягивании войны.