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Трамп встретится с Зеленским в Риме — La Repubblica
После ссоры в Овальном кабинете президенты не встречались, однако теперь такая возможность появилась.
Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться в субботу, 26 апреля, с Владимиром Зеленским в Риме, куда оба приехали на похороны Папы Римского Франциска.
Об этом пишет издание La Repubblica.
Вероятно, встреча состоится на вилле Таверна в Италии, где остановился Трамп.
По данным издания, президент Украины также проведет встречу с премьером Италии Джорджой Мелони.
Напомним, перед полетом в Рим на похороны Папы Римского Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится там с Зеленским. Президент Украины, как сообщалось, уже прибыл в Рим.
Как сообщалось ранее, разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме завершился громким скандалом.
После перепалки в Овальном кабинете с Трампом и Джей Вэнсом о России и войне в Украине Зеленский и украинская делегация досрочно покинули Белый дом, так и не подписав соглашение о полезных ископаемых.
Вэнс тогда заявил, что Зеленский недостаточно благодарит США за помощь. Трамп обвинил Зеленского в том, что он «играет в азартные игры с третьей мировой войной».
После этой встречи в Вашингтоне Трамп не раз гневно критиковал Зеленского. В частности, несколько дней назад он фактически обвинил президента Украины в затягивании войны.