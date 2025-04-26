Зеленський і Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися в суботу, 26 квітня, з Володимиром Зеленським у Римі, куди обидва приїхали на похорон Папи Римського Франциска.

Про це пише видання La Repubblica.

Ймовірно, зустріч відбудеться на віллі «Таверна» в Італії, де зупинився Трамп.

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За даними видання, президент України також проведе зустріч з прем’єркою Італії Джорджою Мелоні.

Нагадаємо, перед польотом до Риму на поховання Папи Римського Дональд Трамп заявив, що можливо зустрінеться там з Зеленським. Президент України, як повідомлялося, вже прибув до Рима.

Як повідомлялося раніше розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа 28 лютого у Білому домі завершилась гучним скандалом.

Після перепалки в Овальному кабінеті з Трампом і Джей Венсом про Росію та війну в Україні Зеленський та українська делегація достроково залишили Білий дім, так і не підписавши угоду про корисні копалини.

Венс тоді заявив, що Зеленський недостатньо дякує США за допомогу. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «грає в азартні ігри з третьою світовою війною».

Після тієї зустрічі у Вашингтоні Трамп не раз гнівно критикував Зеленського. Так, кілька днів тому він фактично звинуватив президента України у затягуванні війни.