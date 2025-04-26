- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 280
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп зустрінеться із Зеленським у Римі — La Repubblica
Після сварки в Овальному кабінеті президенти не зустрічались, однак тепер така можливість з’явилася.
Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися в суботу, 26 квітня, з Володимиром Зеленським у Римі, куди обидва приїхали на похорон Папи Римського Франциска.
Про це пише видання La Repubblica.
Ймовірно, зустріч відбудеться на віллі «Таверна» в Італії, де зупинився Трамп.
За даними видання, президент України також проведе зустріч з прем’єркою Італії Джорджою Мелоні.
Нагадаємо, перед польотом до Риму на поховання Папи Римського Дональд Трамп заявив, що можливо зустрінеться там з Зеленським. Президент України, як повідомлялося, вже прибув до Рима.
Як повідомлялося раніше розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа 28 лютого у Білому домі завершилась гучним скандалом.
Після перепалки в Овальному кабінеті з Трампом і Джей Венсом про Росію та війну в Україні Зеленський та українська делегація достроково залишили Білий дім, так і не підписавши угоду про корисні копалини.
Венс тоді заявив, що Зеленський недостатньо дякує США за допомогу. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «грає в азартні ігри з третьою світовою війною».
Після тієї зустрічі у Вашингтоні Трамп не раз гнівно критикував Зеленського. Так, кілька днів тому він фактично звинуватив президента України у затягуванні війни.