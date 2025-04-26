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Зеленський прибув до Рима на прощання з Папою Римським
Главу держави супроводжує перша леді. Вони візьмуть участь у церемонії прощання з Франциском.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.
Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає РБК-Україна.
Разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією він візьме участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Каза-Санта-Марта у Ватикані. Він лікувався від двосторонньої пневмонії і пережив госпіталізацію.
У Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском. В італійській столиці запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників.
Похорон Папи Франциска на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів.