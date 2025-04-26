Зеленський прибув до Рима на прощання з Папою Римським

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає РБК-Україна.

Разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією він візьме участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Каза-Санта-Марта у Ватикані. Він лікувався від двосторонньої пневмонії і пережив госпіталізацію.

У Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском. В італійській столиці запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників.

Похорон Папи Франциска на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів.