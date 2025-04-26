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Удар "Шахедами" по Харкову: постраждала дитина
На місці атаки працюють рятувальники, а постраждалому хлопчику надали всю необхідну допомогу.
Сьогодні, 26 квітня, росіяни атакували Харків «Шахедами». Серед постраждалих є дитина.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«У Харкові внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Шевченківському районі постраждала дитина. Попередньо — акубаротравма», — зазначив він.
Cвоє чергою очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждав 14-річний хлопчик.
«Внаслідок обстрілу Харкова постраждав 14-річний хлопець, отримавши гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу», — коротко написав він.
Раніше повідомлялося, що влучання БпЛА у Шевченківському районі сталося біля багатоповерхівки.