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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар "Шахедами" по Харькову: пострадал ребенок

На месте атаки работают спасатели, а пострадавшему мальчику оказали всю необходимую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте атаки

На месте атаки / © Associated Press

Сегодня, 26 апреля, россияне атаковали Харьков «Шахедами». Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове в результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе пострадал ребенок. Предварительно — акубаротравма», — отметил он.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадал 14-летний мальчик.

«В результате обстрела Харькова пострадал 14-летний парень, получив острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», — коротко написал он.

Ранее сообщалось, что попадание БпЛА в Шевченковском районе произошло возле многоэтажки.

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Дата публикации
Количество просмотров
224
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