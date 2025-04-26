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- Украина
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Удар "Шахедами" по Харькову: пострадал ребенок
На месте атаки работают спасатели, а пострадавшему мальчику оказали всю необходимую помощь.
Сегодня, 26 апреля, россияне атаковали Харьков «Шахедами». Среди пострадавших есть ребенок.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове в результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе пострадал ребенок. Предварительно — акубаротравма», — отметил он.
В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадал 14-летний мальчик.
«В результате обстрела Харькова пострадал 14-летний парень, получив острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», — коротко написал он.
Ранее сообщалось, что попадание БпЛА в Шевченковском районе произошло возле многоэтажки.