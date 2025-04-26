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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Утром Харьков атаковали БпЛА: есть попадания в одном из районов города

На месте попадания зафиксирован дым.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА атаковал Харьков

БпЛА атаковал Харьков

В Харькове утром, 26 апреля, прогремела серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«В Харькове был слышен взрыв. Еще один взрыв прогремел в городе. Харьков под атакой вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

Позже Терехов добавил, что один из ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова. На месте попадания зафиксирован дым.

Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в проезжую часть.

Информация о пострадавших в эту минуту не поступала.

Профильные службы направляются на место попадания.

Ранее сообщалось, что в Каменском вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку.

Мы ранее информировали, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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