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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нельзя ничего разрушать

День сулит удачу любому делу, направленному на созидание: можно строить дом или дачу, делать ремонт, шить, вязать, вышивать, писать стихи и книги – в общем, создавать что-то новое и полезное, что пригодится как им самим, так и другим людям. А вот разрушение находится под строжайшим запретом – о нем впоследствии долго придется жалеть

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 26 апреля, создавать что-то новое могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя ничего разрушать.

Овен

Овны, впав в состояние возбуждения, могут начать освобождать место для чего-то нового, избавляться от старого, не обратив внимание на то, что уничтожили что-то крайне им необходимое. Чтобы впоследствии не жалеть о своей неосмотрительности, главное — не торопиться с действиями.

Дева

Девы не склонны к разрушениям — напротив, они, как гоголевский Плюшкин, не выбрасывают даже то, что давно отслужило своей век. Правда, сегодня они захотят осуществит что-то наподобие мини-ремонта, и под это дело снесут любимый предмет интерьера, о чем сильно пожалеют.

Стрелец

Стрельцам — особенно тем из них, кто не очень доволен состоянием ремонтом в своем жилье — можно приступать к усовершенствованиям, которые значительно улучшат качество их жизни. Вот только сегодня они могут больше сломать, чем создать, что вряд ли в итоге их обрадует.

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Дата публикации
Количество просмотров
153
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