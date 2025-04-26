Три знака, которым сегодня нельзя ничего разрушать

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Содержание Овен Дева Стрелец

Сегодня, 26 апреля, создавать что-то новое могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя ничего разрушать.

Овен

Овны, впав в состояние возбуждения, могут начать освобождать место для чего-то нового, избавляться от старого, не обратив внимание на то, что уничтожили что-то крайне им необходимое. Чтобы впоследствии не жалеть о своей неосмотрительности, главное — не торопиться с действиями.

Дева

Девы не склонны к разрушениям — напротив, они, как гоголевский Плюшкин, не выбрасывают даже то, что давно отслужило своей век. Правда, сегодня они захотят осуществит что-то наподобие мини-ремонта, и под это дело снесут любимый предмет интерьера, о чем сильно пожалеют.

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Стрелец

Стрельцам — особенно тем из них, кто не очень доволен состоянием ремонтом в своем жилье — можно приступать к усовершенствованиям, которые значительно улучшат качество их жизни. Вот только сегодня они могут больше сломать, чем создать, что вряд ли в итоге их обрадует.

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