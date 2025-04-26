Астрологический прогноз на 26 апреля

Лотос / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в это время, будут удачными, с учетом выходного дня можно предположить, что они окажутся домашними.

Символ дня: лотос.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасными не являются и проходят довольно быстро, особенно если своевременно обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и выпечки, заменив их овощами, фруктами, зеленью и травяными отварами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно высаживать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии, цель которой — охранять домашний очаг и заботиться о благоприятном моральном климате в семье.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Табу дня: нельзя ничего разрушать.

Цитата дня: «Счастье заключается только в покое, а не в суете» (Блез Паскаль).

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