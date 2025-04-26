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Астрологический прогноз на 26 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в это время, будут удачными, с учетом выходного дня можно предположить, что они окажутся домашними.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасными не являются и проходят довольно быстро, особенно если своевременно обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и выпечки, заменив их овощами, фруктами, зеленью и травяными отварами.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно высаживать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии, цель которой — охранять домашний очаг и заботиться о благоприятном моральном климате в семье.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Табу дня: нельзя ничего разрушать.
Цитата дня: «Счастье заключается только в покое, а не в суете» (Блез Паскаль).
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