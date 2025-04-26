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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 26 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Лотос

Лотос / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті в цей час, будуть вдалими, з урахуванням вихідного дня можна припустити, що вони виявляться домашніми.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит, хризопраз.

За якусь частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, небезпечними не є і проходять досить швидко, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса та випічки, замінивши їх овочами, фруктами, зеленню та трав'яними відварами.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна висаджувати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії, мета якої – охороняти домівку і піклуватися про сприятливий моральний клімат у сім'ї.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати, що потрібно зробити, щоб змінити своє життя на краще.

Табу дня: не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: «Щастя полягає лише у спокої, а не в метушні» (Блез Паскаль).

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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