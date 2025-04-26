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- Війна
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У Кам’янському ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку: є постраждалі — ОВА
Рятувальники працюють на місці події.
У Камʼянському ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«У Камʼянському ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місця», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Лисак повідомив, що внаслідок ятки постраждали три людини, серед яких є дитина.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у Кропивницькому були розбиті складські приміщення.