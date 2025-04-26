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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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107
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У Кам’янському ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку: є постраждалі — ОВА

Рятувальники працюють на місці події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА влучив у багатоповерхівку

БпЛА влучив у багатоповерхівку

У Камʼянському ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Камʼянському ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місця», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Лисак повідомив, що внаслідок ятки постраждали три людини, серед яких є дитина.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у Кропивницькому були розбиті складські приміщення.

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