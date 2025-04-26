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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

День обіцяє успіх будь-якій справі, спрямованій на творення: можна зводити будинок чи дачу, робити ремонт, шити, в’язати, вишивати, писати вірші та книжки — загалом, створювати щось нове та корисне, що стане в пригоді як їм самим, так і іншим людям. А ось руйнація перебуває під найсуворішою забороною — про неї згодом довго доведеться шкодувати

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 26 квітня, створювати щось нове можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна нічого руйнувати.

Овен

Овни, впавши у стан збудження, можуть почати звільняти місце для чогось нового, позбавлятися старого, не звернувши увагу на те, що знищили щось вкрай їм необхідне. Щоб згодом не пошкодувати про свою необачність, головне — не поспішати з діями.

Діва

Діви не схильні до руйнувань — навпаки, вони, як гоголівський Плюшкін, не викидають навіть те, що давно відслужило своє. Щоправда, сьогодні вони захочуть здійснити щось на кшталт мініремонту, і під цю справу знесуть улюблений предмет інтер'єру, про що дуже пошкодують.

Стрілець

Стрільцям — особливо тим, хто не дуже задоволений станом ремонту у своєму житлі — можна ставати до вдосконалень, які значно покращать якість їхнього життя. Ось тільки сьогодні вони можуть зламати більше, ніж створити, що навряд чи в результаті їх потішить.

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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