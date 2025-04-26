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День ангела 26 апреля: кого и как поздравлять с именинами
26 апреля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 26 апреля
26 апреля 2025 поздравьте с именинами Василия, Ивана, Нестора, Николая, Петра, Степана, Глафиру.
Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве воспитан, спокоен.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, добродушный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.
Нестор — древнегреческие корни, толкуется как “возвратившись домой”. В детстве может быть непослушным. Во взрослом возрасте становится любознательным, целеустремленным.
Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится склонным к самоанализу.
Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве может скрывать свои эмоции. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.
Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве тих, его трудно вывести на эмоции. Во взрослом возрасте становится общительным, коммуникабельным.
Глафира — древнегреческое происхождение, означает “изящная”. В детстве тихая, живущая в своем вымышленном мире. Во взрослом возрасте становится более коммуникабельным, но его характер остается достаточно сложным.
День ангела 26 апреля — душевные поздравления в прозе
Дорогой ангел, поздравляю тебя с твоим праздником! Желаю, чтобы твое сердце всегда было преисполнено добра, а жизненный путь освещался светом любви и благословения. Пусть ангел-хранитель охраняет тебя от всех бед!
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Поздравляю с чудесным праздником, с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет полна радости, здоровья, гармонии и исполнения всех мечтаний. Желаю благословения и удачи в каждом дне!
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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе всегда ощущать поддержку своего небесного покровителя, который предохраняет тебя от любых трудностей и дарит мир и покой в душе.
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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегая тебя от всех невзгод, даря вдохновение и чувство внутреннего покоя.
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Поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем Ангела! Желаю, чтобы твоя душа была всегда светлой, а сердце наполнено любовью. Пусть ангел-хранитель ведет тебя к счастью и удаче.