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День ангела 26 квітня: кого та як вітати з іменинами
26 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 квітня
26 квітня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Нестора, Миколу, Петра, Степана, Глафіру.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає витриманим, має прекрасно розвинену інтуїцію.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добродушний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Нестор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “повернувшись додому”. В дитинстві може бути неслухняним. В дорослому віці стає допитливим, цілеспрямованим.
Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві може приховувати свої емоції. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві тихий, його важко вивести на емоції. В дорослому віці стає товариським, комунікабельним.
Глафіра — давньогрецьке походження, означає “витончена”. В дитинстві тиха, живе у своєму вигаданому світі. В дорослому віці стає більш комунікабельною, але її характер залишається досить складним.
День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі
Дорогий ангеле, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю, щоб твоє серце завжди було сповнене добра, а життєвий шлях освітлювався світлом любові і благословення. Нехай ангел-охоронець охороняє тебе від усіх негараздів!
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Вітаю з чудовим святом, з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде повне радості, здоров'я, гармонії і здійснення всіх мрій. Бажаю благословення і удачі в кожному дні!
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого небесного покровителя, який охороняє тебе від будь-яких труднощів і дарує мир та спокій у душі.
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів, даруючи натхнення і відчуття внутрішнього спокою.
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Вітаю тебе з чудовим святом, з Днем Ангела! Бажаю, щоб твоя душа була завжди світлою, а серце сповнене любов'ю. Нехай ангел-охоронець веде тебе до щастя й удачі.