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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

День ангела 26 квітня: кого та як вітати з іменинами

26 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 26 квітня, день ангела

Який сьогодні, 26 квітня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 26 квітня

26 квітня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Нестора, Миколу, Петра, Степана, Глафіру.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає витриманим, має прекрасно розвинену інтуїцію.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добродушний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Нестор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “повернувшись додому”. В дитинстві може бути неслухняним. В дорослому віці стає допитливим, цілеспрямованим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві може приховувати свої емоції. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві тихий, його важко вивести на емоції. В дорослому віці стає товариським, комунікабельним.

Глафіра — давньогрецьке походження, означає “витончена”. В дитинстві тиха, живе у своєму вигаданому світі. В дорослому віці стає більш комунікабельною, але її характер залишається досить складним.

День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Дорогий ангеле, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю, щоб твоє серце завжди було сповнене добра, а життєвий шлях освітлювався світлом любові і благословення. Нехай ангел-охоронець охороняє тебе від усіх негараздів!

***

Вітаю з чудовим святом, з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде повне радості, здоров'я, гармонії і здійснення всіх мрій. Бажаю благословення і удачі в кожному дні!

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого небесного покровителя, який охороняє тебе від будь-яких труднощів і дарує мир та спокій у душі.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів, даруючи натхнення і відчуття внутрішнього спокою.

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Вітаю тебе з чудовим святом, з Днем Ангела! Бажаю, щоб твоя душа була завжди світлою, а серце сповнене любов'ю. Нехай ангел-охоронець веде тебе до щастя й удачі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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