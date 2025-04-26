Зеленський: Перемога Путіна в Україні неможлива, бо це провал США

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський вважає, що перемога РФ у війні проти України є неприйнятною не лише для Києва, а й для всього цивілізованого світу, оскільки це стане серйозним ударом по авторитету США як глобального лідера.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Президент зазначив, що апетити російського диктатора лише зростатимуть, і якщо його не зупинити в Україні, він спробує розширити агресію на інші країни.

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«Ми боремося за своє існування, але для Заходу — це не лише наша війна — це і ваші потенційні загрози. Чому ви повинні ризикувати через дії неадекватного лідера?» — сказав Зеленський.

Він також додав, що у випадку успіху Путіна інші авторитарні лідери, які довго перебувають при владі, також можуть відчути вседозволеність і спробувати наслідувати його приклад.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним. Коли це може трапитися — читайте у новині.