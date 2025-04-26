ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Зеленський: Перемога Путіна в Україні неможлива, бо це провал США

Президент вважає, що інші диктатори можуть наслідувати приклад президента РФ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вважає, що перемога РФ у війні проти України є неприйнятною не лише для Києва, а й для всього цивілізованого світу, оскільки це стане серйозним ударом по авторитету США як глобального лідера.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Президент зазначив, що апетити російського диктатора лише зростатимуть, і якщо його не зупинити в Україні, він спробує розширити агресію на інші країни.

«Ми боремося за своє існування, але для Заходу — це не лише наша війна — це і ваші потенційні загрози. Чому ви повинні ризикувати через дії неадекватного лідера?» — сказав Зеленський.

Він також додав, що у випадку успіху Путіна інші авторитарні лідери, які довго перебувають при владі, також можуть відчути вседозволеність і спробувати наслідувати його приклад.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним. Коли це може трапитися — читайте у новині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie