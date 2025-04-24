Трамп розповів, коли зустрінеться з Путіним

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним наступного місяця, після своєї поїздки до Саудівської Аравії.

Про це пише CNN.

Водночас Трамп визнав малоймовірною можливість зустрічі з Путіним під час візиту до Саудівської Аравії.

Реклама

«Це можливо, але, швидше за все, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним невдовзі після цього», — сказав президент, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він із Путіним у Саудівській Аравії, де відбуваються переговори між Росією та Україною про припинення вогню.

Поїздка Трампа на Близький Схід запланована на 13-16 травня.

Нагадаємо, 18 березня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, яка тривала близько двох із половиною годин. За підсумками переговорів Кремль і Білий дім виступили із заявами, в яких по-різному розставлені акценти. У повідомленні Кремля стверджується, що Путін порушив питання про припинення військових постачань Україні у разі перемир’я. Трамп заявив, що питання постачання взагалі не обговорювалося.

За правління колишньої адміністрації США на чолі з Джо Байденом контактів між Москвою та Вашингтоном на високому рівні не було від початку повномасштабного російського вторгнення до України 24 лютого 2022 року.