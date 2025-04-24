Трамп рассказал, когда встретится с Путиным

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце после своей поездки в Саудовскую Аравию.

Об этом пишет CNN.

В то же время, Трамп признал маловероятной возможность встречи с Путиным во время визита в Саудовскую Аравию.

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«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого», — сказал президент, отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии, где проходят переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня.

Поездка Трампа на Ближний Восток намечена на 13-16 мая.

Напомним, 18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, длившийся около двух с половиной часов.

По итогам переговоров Кремль и Белый дом выступили с заявлениями, в которых по-разному расставлены акценты. В сообщении Кремля утверждается, что Путин поднял вопрос о прекращении военных поставок Украине в случае перемирия. Трамп заявил, что вопрос поставки вообще не обсуждался.

При правлении бывшей администрации США во главе с Джо Байденом контактов между Москвой и Вашингтоном на высоком уровне не было с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.