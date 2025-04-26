- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 26 квітня ЗСУ знищили 947 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб,
танків ‒ 10711 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5) од,
артилерійських систем – 26965 (+70) од,
РСЗВ – 1372 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
Нагадаємо, демограф Олександр Гладун повідомив, скільки людей втратила Україна через війну Росії.