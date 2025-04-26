ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Уничтожено много вражеской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

По состоянию на 26 апреля уничтожено около 948 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 26 апреля ВСУ уничтожили 947 610 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 947 610 (+1110) человек,

  • танков ‒ 10711 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22320 (+5) ед,

  • артиллерийских систем - 26965 (+70) ед,

  • РСЗО – 1372 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1145 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118),

  • крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 46051 (+145) ед,

  • специальная техника ‒ 3860 (+0)

Напомним, демограф Александр Гладун сообщил, сколько людей потеряла Украина из-за войны России.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie