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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 26 апреля ВСУ уничтожили 947 610 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 947 610 (+1110) человек,
танков ‒ 10711 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22320 (+5) ед,
артиллерийских систем - 26965 (+70) ед,
РСЗО – 1372 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1145 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118),
крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 46051 (+145) ед,
специальная техника ‒ 3860 (+0)
Напомним, демограф Александр Гладун сообщил, сколько людей потеряла Украина из-за войны России.