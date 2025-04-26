ChatGP / © Associated Press

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Искусственный интеллект ChatGPT меняет наши повседневные привычки, обрабатывая миллиарды запросов каждый день, но эксперты предупреждают, что это может быть «черной дырой для конфиденциальности», что подвергает риску вашу личную информацию.

Об этом пишет Forbes.

ИИ стал незаменимым инструментом для миллионов пользователей, ежедневно использующих его для обработки запросов. Однако, со всем своим влиянием, этот чат-бот вызывает серьезные опасения по поводу безопасности персональных данных пользователей.

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Хотя разработчик OpenAI не скрывает, что данные, введенные в систему, могут не быть на 100% защищенными, есть несколько основных аспектов, на которые следует обратить внимание. Данные, введенные в чат-бот, могут использоваться для обучения моделей, проверяться людьми, а также становиться доступными другим пользователям.

Это означает, что любые данные, введенные в систему, следует считать публично доступными. Вот несколько категорий информации, которые не следует вводить в ChatGPT или любой другой подобный чат-бот.

Незаконные или неэтические запросы

Все чат-боты имеют фильтры для предотвращения их использования для незаконных целей. Запросы по поводу преступлений, мошенничества или манипулирования людьми могут привести к серьезным юридическим последствиям.

Логины и пароли

Не стоит вводить свои учетные данные в чат-ботах, ведь это может привести к утечке конфиденциальной информации. После того как данные попадают в публичный чат-бот, нельзя контролировать, куда они уходят.

Финансовая информация

Ввод номеров кредитных карт или банковских счетов в чат-боты может привести к финансовым мошенничествам, поскольку эти системы не имеют таких мер безопасности, как в банковских или e-commerce платформах.

Конфиденциальная информация

Важно избегать ввода бизнес-документов, заметок или секретных материалов, поскольку это может привести к нарушению конфиденциальности или даже торговых секретов.

Медицинская информация

Хотя может быть соблазнительно использовать ChatGPT для диагностики, следует помнить, что ни один чат-бот не предоставляет гарантий безопасности данных, касающихся здоровья.

Сообщается, что если вы вводите информацию в Интернет, нужно всегда помнить, что гарантии ее конфиденциальности не существует. Поэтому следует избегать разглашения того, что не хотите, чтобы стало известно другим.

Напомним, ранее мы писали о том, что ChatGPT объяснил, как он может захватить мир.