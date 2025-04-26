Зеленский и Трамп сидели не рядом - СМИ допустили, что это означает

Церемония погребения Папы Римского Франциска / © Associated Press

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Мировые лидеры на международных форумах обычно сидят за алфавитным порядком первой буквы страны — во французском языке, являющемся языком дипломатии. Но на церемонии прощания с Папой Римским Франциском все было совсем по-другому.

Об этом пишет Reuters.

Это означает, что США (États-Unis) не находятся рядом с Украиной (название страны сохраняется так же, как в английском языке), как это было бы в случае алфавитного порядка на английском языке. Итак, у президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть определенное расстояние между собой.

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Несмотря на это президент США Дональд Трамп окружен сильными союзниками Украины. За ним сидит президент Польши Анджей Дуда, справа — президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 апреля в Риме президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Оба лидера приехали на похороны Папы Римского Франциска.