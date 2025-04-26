Инфекции, вызывающие рак: как от них защититься

Вирусы, бактерии и паразиты — одна из самых частых причин заболевания раком. / © Pixabay

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Рак — это заболевание, при котором некоторые клетки организма неконтролируемо растут и распространяются на другие части тела.

Несмотря на то, что уровень смертности от рака падает уже четверть века, онкологические заболевания остаются одной из главных причин смерти по всему миру.

Какие вирусы могут вызвать рак

Вирус Эпштейна-Барр

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Вирус EBV — это разновидность вируса герпеса, широко известный как мононуклеоз («моно») или «болезнь поцелуев». Он передается через слюну или биологические жидкости, чаще всего через кашель, чихание, совместное пользование напитками и посудой, прикосновение к предметам со слюной, а затем прикосновение ко рту и, конечно, поцелуи. Большинство людей инфицируются в определенный момент своей жизни, а люди с ВЭБ обычно здоровы и не проявляют никаких симптомов.

Гепатит B (HBV)

Вирус гепатита В обладает способностью встраиваться в геном человека и плодиться в клеточках печени, усиливая канцерогенную активность конкретно через бессчетные сигнальные пути в печени. Инфекция ВГВ заразна и передается через контакт с зараженной кровью, потом или слезами. Он также может передаваться при внутривенном введении наркотиков, половом контакте и передаче матери к ребенку.

ВГВ может вызвать инфекцию печени, которая может прогрессировать к раку печени.

Гепатит С (ВХС)

ВХС реже, чем ВГВ вызывает симптомы и не может встраиваться в геном человека. Прогрессирование многофакторное и может длиться 20-40 лет. Поскольку иммунная система атакует вирус с течением времени, ВХС с большей вероятностью может вызвать хроническую инфекцию, создавая фиброз печени, который может прогрессировать к циррозу и ГЦК.

Передача, как и в случае с ВГВ, происходит через контакт с зараженной кровью, потом или слезами. Он также может передаваться через внутривенные инъекции, половые контакты и передачи от матери к ребенку.

Гепатит С является основной причиной рака печени, а также может привести к неходжкинской лимфоме.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)

ВИЧ — это ретровирус, который может вызвать синдром приобретенного иммунодефицита, хроническое, иногда смертельное заболевание (СПИД).

ВИЧ инфицирует и убивает Т-лимфоциты-хелперы. Когда количество Т-лимфоцитов миниатюризируется, иммунной системе становится еще труднее биться с инфекциями. ВИЧ-инфекция также стимулирует рост специфических В-клеток, повышая риск их избытка и мутаций.

ВИЧ распространяется через биологические жидкости — кровь, сперму и вагинальные жидкости. Он также может передаваться от ВИЧ-позитивной матери ребенку. ВИЧ неизлечим, но его можно контролировать с помощью лекарства.

Вирус папилломы человека

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — самый распространенный вирус, передающийся половым путем. Он распространяется через контакт «кожа к коже», однако половой контакт является наиболее распространенным путем передачи. Когда геном ВПЧ интегрируется в хромосомы человека, он нарушает открытую рамку считывания и вызывает чрезмерную экспрессию двух вирусных онкогенов, что может привести к развитию рака.

Существует 14 штаммов ВПЧ высокого риска, которые могут вызвать рак как у мужчин, так и у женщин.

Поводы для беспокойства:

Необычные узелки ткани, вздутие и припухлость. Следует помнить, что раковые опухоли часто бывают безболезненными, особенно на ранних этапах заболевания.

Затяжной кашель, одышка или затруднения при глотании.

Изменения в обычной работе кишечника. Внезапно начались запоры или, наоборот, частые приступы диареи — особенно если в стуле можно заметить следы крови.

Неожиданные кровотечения — в частности, небольшие выделения крови из влагалища, прямой кишки, включение крови в моче или мокроте при кашле.

Беспричинная потеря веса. Если вы неожиданно для себя заметно похудели за относительно небольшой период времени (несколько месяцев) — это повод для беспокойства и похода к врачу. Помимо рака, резкая потеря веса может сигнализировать о серьезном нарушении работы щитовидной железы или развитии диабета.

Хроническая усталость и катастрофическая нехватка энергии на привычные вещи, несмотря на нормальный здоровый сон. Обычно если причина хронической усталости в начале ракового заболевания, то у пациента проявляются и другие симптомы.

Как снизить риск рака

Появление рака может быть спровоцировано как генетической предрасположенностью, так и внешними факторами — ионизирующим излучением, веществами-канцерогенами (например, асбестом или мышьяком) или болезнетворными организмами.

Полностью защититься от рака невозможно, но можно существенно снизить риск онкологических заболеваний.

Для этого эксперты ВОЗ дают пять советов

Избегайте курения и табачного дыма. Курение или жевание табака может стать причиной не только рака легких, но и рака гортани, простаты, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов.

Безопасный секс и медицинские процедуры. Вирусы, которые могут увеличивать риск развития некоторых видов рака, передаются половым путем, а также через кровь, например, при использовании общих игл или медицинских инструментов многократного использования.

Регулярно проходите проверку. В идеале полный профилактический осмотр у врача нужно проходить каждые полгода.

Вакцинируйтесь. Можно привиться от гепатита, вируса папилломы человека и других заболеваний, что также существенно снизит риск возникновения некоторых видов рака.

Здоровая диета и активный образ жизни. Сбалансированный рацион с большим количеством овощей и фруктов, хороший спящий режим и хотя бы небольшие регулярные физические нагрузки помогут вам укрепить иммунитет.

Раньше мы писали о том, на какой стадии рака появляются метастазы. Больше об этом читайте в новости.