Інфекції, які викликають рак: як від них захиститись

Віруси, бактерії та паразити — одна з найчастіших причин захворювання на рак / © Pixabay

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Рак — це захворювання, при якому деякі клітини організму неконтрольовано ростуть і поширюються на інші частини тіла.

Незважаючи на те, що рівень смертності від раку падає вже чверть століття, онкологічні захворювання залишаються однією з головних причин смерті в усьому світі.

Які віруси можуть викликати рак

Вірус Епштейна-Барр

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Вірус EBV — це різновид вірусу герпесу, широко відомий як мононуклеоз («моно») або «хвороба поцілунків». Він передається через слину або біологічні рідини, найчастіше через кашель, чхання, спільне користування напоями та посудом, дотик до предметів зі слиною, а потім дотик до рота і, звичайно, поцілунки. Більшість людей інфікуються в певний момент свого життя, а люди з ВЕБ зазвичай здорові і не проявляють жодних симптомів.

Гепатит B (HBV)

Вірус гепатиту В має здатність вбудовуватися в геном людини і розмножуватися в клітинах печінки, посилюючи канцерогенну активність безпосередньо через численні сигнальні шляхи в печінці. Інфекція ВГВ заразна і передається через контакт із зараженою кров’ю, потом або сльозами. Він також може передаватися при внутрішньовенному введенні наркотиків, статевому контакті та передаванні від матері до дитини.

ВГВ може викликати інфекцію печінки, яка може прогресувати до раку печінки.

Гепатит С (ВГС)

ВГС рідше, ніж ВГВ, викликає симптоми і не може вбудовуватися в геном людини. Прогресування є багатофакторним і може тривати 20-40 років. Оскільки імунна система атакує вірус з часом, ВГС з більшою ймовірністю може викликати хронічну інфекцію, створюючи фіброз печінки, який може прогресувати до цирозу та ГЦК.

Передавання, як і у випадку з ВГВ, відбувається через контакт із зараженою кров’ю, потом або сльозами. Він також може передаватися через внутрішньовенні ін’єкції, статеві контакти та передаванні від матері до дитини.

Гепатит С є основною причиною раку печінки, а також може призвести до неходжкінської лімфоми.

ВІЛ (вірус імунодефіциту людини)

ВІЛ — це ретровірус, який може викликати синдром набутого імунодефіциту, хронічне, іноді смертельне захворювання (СНІД). ВІЛ інфікує і вбиває Т-лімфоцити-хелпери. Коли кількість Т-лімфоцитів зменшується, імунній системі стає набагато важче боротися з інфекціями. ВІЛ-інфекція також стимулює ріст специфічних В-клітин, підвищуючи ризик їх надлишку та мутацій.

ВІЛ поширюється через біологічні рідини — кров, сперму та вагінальні рідини. Він також може передаватися від ВІЛ-позитивної матері до дитини. ВІЛ не виліковний, але його можна контролювати за допомогою ліків.

Вірус папіломи людини

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — найпоширеніший вірус, що передається статевим шляхом. Він поширюється через контакт «шкіра до шкіри», однак статевий контакт є найпоширенішим шляхом передавання. Коли геном ВПЛ інтегрується в хромосоми людини, він порушує відкриту рамку зчитування і викликає надмірну експресію двох вірусних онкогенів, що може призвести до розвитку раку.

Існує 14 штамів ВПЛ високого ризику, які можуть викликати рак як у чоловіків, так і у жінок.

Приводи для занепокоєння:

Незвичайні вузлики тканини, здуття та припухлості. Треба пам’ятати, що ракові пухлини часто бувають безболісними, особливо на ранніх етапах захворювання.

Затяжний кашель, задишка або труднощі при ковтанні.

Зміни в звичній роботі кишківника. Раптово почалися запори або, навпаки, часті напади діареї — особливо якщо у випорожненні можна помітити сліди крові.

Несподівані кровотечі — зокрема, невеликі виділення крові з піхви, прямої кишки, включення крові в сечі або мокроті при кашлі.

Безпричинна втрата ваги. Якщо ви несподівано для себе помітно схудли за відносно невеликий період часу (декілька місяців) — це привід для занепокоєння і походу до лікаря. Крім раку, різка втрата ваги може сигналізувати про серйозне порушення роботи щитоподібної залози або розвитку діабету.

Хронічна втома і катастрофічна нестача енергії на звичні речі — попри нормальний здоровий сон. Зазвичай, якщо причина хронічної втоми в початку ракового захворювання, то у пацієнта проявляються й інші симптоми.

Як знизити ризик раку

Поява раку може бути спровокована як генетичною схильністю, так і зовнішніми чинниками — іонізуючим випромінюванням, речовинами-канцерогенами (наприклад, азбестом або миш’яком) або хвороботворними організмами.

Повністю захиститися від раку неможливо, проте можна суттєво знизити ризик онкологічних захворювань.

Для цього експерти ВООЗ дають п’ять порад

Уникайте куріння і тютюнового диму. Паління або жування тютюну може стати причиною не тільки раку легенів, але і раку гортані, простати, підшлункової залози, нирок, сечового міхура та інших органів.

Безпечний секс і медичні процедури. Віруси, які можуть збільшувати ризик розвитку деяких видів раку, передаються статевим шляхом, а також через кров — наприклад, при використанні загальних голок або медичних інструментів багаторазового використання.

Регулярно проходьте перевірку. В ідеалі повний профілактичний огляд у лікаря потрібно проходити кожні пів року.

Вакцинуйтеся. Можна зробити щеплення від гепатиту, вірусу папіломи людини й інших захворювань, що також суттєво знизить ризик виникнення деяких видів раку.

Здорова дієта і активний спосіб життя. Збалансований раціон з великою кількістю овочів і фруктів, хороший режим сну і хоча б невеликі регулярні фізичні навантаження допоможуть вам зміцнити імунітет.

Раніше ми писали про те, на якій стадії раку з’являються метастази. Більше про це читайте у новині.