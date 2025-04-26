Магучих стала победительницей первого в сезоне этапа Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в китайском Сямене.

23-летняя уроженка Днепра выиграла соревнования с результатом 1,97 метра. Эту высоту украинка взяла с первой попытки.

В борьбе за "золото" Ярослава опередила австралиек Элеанор Паттерсон и Николу Олислагерс, которые с результатом 1,94 метра заняли второе и третье места соответственно.

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Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с личным рекордом сезона (1,91 метра).

Добавим, что Магучих также пыталась обновить рекорд соревнований в Семене и заказала планку на высоте 2,03 метра, но с трех попыток ее не преодолела.

Бриллиантовая лига. Сямень. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 м

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,94 м

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,94 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,91 м

Напомним, в марте Магучих прервала свою серию из 10 подряд побед на международных турнирах, став бронзовой призеркой чемпионата мира-2025 в помещении в китайском Нанкине. Прыгнув на 1,95 метра, Ярослава уступила Олислагерс и Паттерсон.

Перед этим Магучих в начале марта выиграла "золото" Евро-2025 в помещении в нидерландском Апелдорне, взяв высоту 1,99 метра. Ярослава в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.