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Силы обороны продолжают боевые действия на территории России
Оперативная обстановка сложная, но подразделения ВСУ продолжают удерживать определенные позиции.
Оборонная операция Сил обороны Украины на территории Курской и Белгородской области продолжается. Заявления представителей высшего командования страны-агрессорки о якобы завершении боевых действий на Курщине не соответствуют действительности.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В сообщении отметили, что оперативная обстановка сложная, но подразделения ВСУ продолжают удерживать определенные позиции.
В Генштабе отметили, что украинские воины выполняют поставленную задачу и наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны.
«С начала суток в операционной зоне группировки войск Курск отражены пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение продолжается. Угроза окружения наших подразделений отсутствует», — говорится в сообщении.
Кроме того, продолжаются активные действия украинских войск в определенных районах Белгородской области РФ.
В Генштабе ВСУ назвали заявления военно-политического руководства государства-агрессора о «разгроме» украинской группировки войск «пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное».
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Александр Коваленко также сообщил о боевых действиях, которые ведут украинские подразделения в Курщине.
«Штурмовые попытки врага в приграничные Сумщины активно останавливаются нашими воинами», — добавил он.
Ранее начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту государства-агрессора Владимиру Путину о «разгроме» украинской группировки войск в Курской области. Эту фейковую новость радостно подхватили российские пропагандисты.
Напомним, ранее военный эксперт Игорь Романенко заявил, что РФ готовит ответ за операции ВСУ в Курской и Белгородской областях.
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