Сили оборони продовжують бойові дії на території Росії

ЗСУ / © Getty Images

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Оборонна операція Сил оборони України на території Курської та Бєлгородської області РФ триває. Заяви представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на Курщині не відповідають дійсності.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У повідомленні зазначили, що оперативна обстановка складна, але підрозділи ЗСУ продовжують утримувати визначені позиції.

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У Генштабі наголосили, що українські воїни виконують поставлене завдання та завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.

«Від початку доби в операційній зоні угруповання військ “Курськ” відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, тривають активні дії українських військ у визначених районах Бєлгородської області РФ.

У Генштабі ЗСУ назвали заяви військово-політичного керівництва держави-агресорки про «розгром» українського угруповання військ «пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне».

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Олександр Коваленко також повідомив про бойові дії, які ведуть українські підрозділи на Курщині.

«Штурмові спроби ворога в прикордонні Сумщини активно зупиняються нашими воїнами», — додав він.

Раніше начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів президенту держави-агресорки Володимиру Путіну про “розгром” українського угруповання військ у Курській області. Цю фейкову новину радісно підхопили російські пропагандисти.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Ігор Романенко заявив, що РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях.