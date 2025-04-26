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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2011
Время на прочтение
1 мин

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

По словам Зеленского, встречу можно считать "символической".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане.

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Telegram.

По его словам, во время разговора "один на один успели обсудить многое".

"Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов", - сообщил Зеленский и поблагодарил Трампа.

Напомним, Белый дом прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане . По словам официального представителя, президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию".

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