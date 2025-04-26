Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане.

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Telegram.

По его словам, во время разговора "один на один успели обсудить многое".

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"Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов", - сообщил Зеленский и поблагодарил Трампа.

Напомним, Белый дом прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане . По словам официального представителя, президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию".

Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 116 В прямом эфире из Ватикана! Последние часы прощания с Папой Римским! Эксклюзив ТСН