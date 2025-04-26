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- Политика
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Зеленский прокомментировал встречу с Трампом
По словам Зеленского, встречу можно считать "символической".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане.
Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Telegram.
По его словам, во время разговора "один на один успели обсудить многое".
"Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов", - сообщил Зеленский и поблагодарил Трампа.
Напомним, Белый дом прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане . По словам официального представителя, президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию".