"Історичний день": Мелоні прокоментувала розмову Трампа із Зеленським

Зустріч Трампа і Зеленського в Римі / © Офіс президента України

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні високо оцінила переговори між Трампом і Зеленським на полях церемонії прощання із Папою Римським Франциском, на яку приїхали лідери багатьох країн з усього світу.

Про це повідомляє Sky News.

Вона наголосила, що дуже важливо було побачити, як Дональд Трамп і Володимир Зеленський «говорять про мир на похоронах Папи миру».

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«Сьогодні був історичний день», — сказала Мелоні.

Як повідомили в офісі президента України, другої зустрічі Трампа і Зеленського у Римі не було через щільний графік обох лідерів,

Однак він провів окремі дискусії з британським прем’єром Кіром Стармером і французьким президентом Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, президент Франції після зустрічі із Зеленським заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.