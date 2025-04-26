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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Історичний день": Мелоні прокоментувала розмову Трампа із Зеленським

Переговори американського та українського лідера про мир були дуже важливими.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп і Зеленський

Зустріч Трампа і Зеленського в Римі / © Офіс президента України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні високо оцінила переговори між Трампом і Зеленським на полях церемонії прощання із Папою Римським Франциском, на яку приїхали лідери багатьох країн з усього світу.

Про це повідомляє Sky News.

Вона наголосила, що дуже важливо було побачити, як Дональд Трамп і Володимир Зеленський «говорять про мир на похоронах Папи миру».

«Сьогодні був історичний день», — сказала Мелоні.

Як повідомили в офісі президента України, другої зустрічі Трампа і Зеленського у Римі не було через щільний графік обох лідерів,

Однак він провів окремі дискусії з британським прем’єром Кіром Стармером і французьким президентом Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, президент Франції після зустрічі із Зеленським заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.

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