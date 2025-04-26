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"Історичний день": Мелоні прокоментувала розмову Трампа із Зеленським
Переговори американського та українського лідера про мир були дуже важливими.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні високо оцінила переговори між Трампом і Зеленським на полях церемонії прощання із Папою Римським Франциском, на яку приїхали лідери багатьох країн з усього світу.
Про це повідомляє Sky News.
Вона наголосила, що дуже важливо було побачити, як Дональд Трамп і Володимир Зеленський «говорять про мир на похоронах Папи миру».
«Сьогодні був історичний день», — сказала Мелоні.
Як повідомили в офісі президента України, другої зустрічі Трампа і Зеленського у Римі не було через щільний графік обох лідерів,
Однак він провів окремі дискусії з британським прем’єром Кіром Стармером і французьким президентом Еммануелем Макроном.
Нагадаємо, президент Франції після зустрічі із Зеленським заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.