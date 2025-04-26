"Исторический день": Мелони прокомментировала разговор Трампа с Зеленским

Встреча Трампа и Зеленского в Риме / © Офис президента Украины

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высоко оценила переговоры между Трампом и Зеленским на полях церемонии прощания с Папой Римским Франциском, на которую приехали лидеры многих стран со всего мира.

Об этом сообщает Sky News.

Она подчеркнула, что очень важно было увидеть, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский «говорят о мире на похоронах Папы мира».

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«Сегодня был исторический день», — сказала Мелони.

Как сообщили в офисе президента Украины, второй встречи Трампа и Зеленского в Риме не было из-за плотного графика обоих лидеров.

Однако он провел отдельные дискуссии с британским премьером Киром Стармером и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Напомним, президент Франции после встречи с Зеленским заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, а президенту Российской Федерации Владимиру Путину следует доказать, что он действительно хочет мира.