Трамп дав обіцянку щодо мирних переговорів на похороні Папи Римського

Президент США Дональд Трамп на похороні Папи Римського / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані пообіцяв, що не буде виходити із переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс, який сидів поруч із американським лідером на траурній церемонії, передає державний мовник ERR.

Естонський лідер зауважив, що він скористався нагодою, щоб поспілкуватися з Трампом.

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«Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли [з ролі посередника]. Він пообіцяв це зробити», — переказав зміст розмови Алар Каріс.

За його словами, Дональд Трамп повідомив про свою зустріч із Зеленським, яка наблизила рішення щодо миру.

«Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч», — додав президент Естонії.

Нагадаємо, Білий дім прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані. За словами офіційного представника, президенти США та України провели «дуже продуктивну дискусію».