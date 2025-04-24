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Барселона – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка Іспанії
Ель Класико у фіналі Кубка Короля заплановане на 26 квітня.
У суботу, 26 квітня, "Барселона" і мадридський "Реал" зійдуться у фінальному матчі Кубка Іспанії сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на "Естадіо де Ла Картуха" у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.
У півфіналі турніру "Барселона" вибила мадридський "Атлетіко". Перша гра завершилася внічию 4:4, а в матчі-відповіді підопічні Гансі Фліка здобули мінімальну перемогу – 1:0.
"Реал" в 1/2 фіналу здолав "Реал Сосьєдад". У першому поєдинку мадридці обіграли басків з рахунком 1:0, а в матчі-відповіді була зафіксована нічия 4:4 за підсумками екстратаймів. В обох зустрічах ворота команди Карло Анчелотті захищав українець Андрій Лунін.
Де дивитися матч Барселона – Реал Мадрид
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Прогнози букмекерів на матч Барселона – Реал Мадрид
Фаворитом фіналу Кубка Іспанії букмекери вважають "Барселону". На перемогу каталонців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,80. Виграш "Реала" – 3,10.
Тріумф "синьо-гранатових" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,67. Завоювання трофею мадридцями – 2,20.
Чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.
Рекордсменом за кількістю виграних Кубків Короля є "Барселона", яка 31 раз перемагала в цьому турнірі. Найближчі переслідувачі "блаугранас" – "Атлетик" Більбао (24), "Реал" Мадрид (20), "Атлетіко" Мадрид (10) та "Валенсія" (8).