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Барселона – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка Испании
Эль Классико в финале Кубка Короля запланировано на 26 апреля.
В субботу, 26 апреля, "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся в финальном матче Кубка Испании сезона-2024/25.
Поединок состоится на "Эстадио де Ла Картуха" в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
В полуфинале турнира "Барселона" выбила мадридский "Атлетико". Первая игра завершилась вничью 4:4, а в ответном матче подопечные Ханси Флика одержали минимальную победу – 1:0.
"Реал" в 1/2 финала одолел "Реал Сосьедад". В первом поединке мадридцы обыграли басков со счетом 1:0, а в ответном матче была зафиксирована ничья 4:4 по итогам экстра-таймов. В обеих встречах ворота команды Карло Анчелотти защищал украинец Андрей Лунин.
Где смотреть матч Барселона – Реал Мадрид
В Украине матч "Барселона" – "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Реал Мадрид
Фаворитом финала Кубка Испании букмекеры считают "Барселону". На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,20. Ничья – 3,80. Выигрыш "Реала" – 3,10.
Триумф "сине-гранатовых" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,67. Завоевание трофея мадридцами – 2,20.
Действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.
Рекордсменом по количеству выигранных Кубков Короля является "Барселона", которая 31 раз побеждала в этом турнире. Ближайшие преследователи "блаугранас" – "Атлетик" Бильбао (24), "Реал" Мадрид (20), "Атлетико" Мадрид (10) и "Валенсия" (8).