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Возрастет ли цена на хлеб в ближайшее время: эксперт удивил прогнозом
Украинцам не следует ожидать резкого роста цен на хлеб.
Изменения стоимости продукта будут минимальными.
Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире КИЕВ24.
По его прогнозу, подорожание будет, однако существенного повышения ожидать не следует.
«Так называемый хлеб массовых сортов» подорожает примерно на 1,5-1,8 процента в месяц. Связано это с тем, что производство хлеба достаточно четко контролируются государством и производители хлеба, для того чтобы не утруждать «слабенький кошелек украинцев» часто в пределах завода опрокидывают дополнительные расходы на производство пирожных, тортов или премиум выпечку», — пояснил эксперт.
Олег Пендзин добавляет, что максимальное повышение цен может быть на уровне 2%. По словам эксперта, анализируя предыдущие годы, повышения цены на хлеб более 2% не наблюдалось.
«Цены будут расти, но это будет умеренный рост. Все будет совершенно спокойно», — заметил Пендзин.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине подешевел один из салатных овощей.
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