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ТСН у соціальних мережах

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Чи зросте ціна на хліб найближчим часом: експерт здивував прогнозом

Українцям не варто очікувати різкого зростання цін на хліб.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хліб

Хліб / © Pixabay

Зміни вартості продукту будуть мінімальними.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері КИЇВ24.

За його прогнозом, здорожчання буде, проте суттєвого підвищення очікувати не слід.

«Так званий хліб масових сортів» здорожчає приблизно на 1,5-1,8 відсотка в місяць. Пов’язано це з тим, що виробництво хліба достатньо чітко контролюються державою і виробники хліба, для того, щоб не обтяжувати «слабенький гаманець українців» часто в межах заводу перекидають додаткові видатки на виробництво тістечок, тортів, або преміум випічку», — пояснив експерт.

Олег Пендзин додає, що максимальне підвищення цін може бути на рівні 2%. За словами експерта, аналізуючи попередні роки, підвищення ціни на хліб більше ніж 2% не спостерігалося.

«Ціни будуть рости, але це буде поміркований ріст. Все буде абсолютно спокійно», — зауважив Пендзин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні здешевшав один із салатних овочів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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