В Україні різко подорожчав один з найпопулярніших овочей: експерти пояснюють причини

Морква / © Associated Press

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В Україні спостерігається стійке зростання цін на якісну моркву через дефіцит пропозиції та високий попит.

Про це повідомив аналітичний проєкт EastFruit.

Активні закупівлі оптовиків і роздрібних мереж значно скоротили наявні запаси, що дало змогу виробникам підвищити вартість продукції.

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Наразі морква коштує 30–40 грн/кг (або $0,73–0,97/кг), що на 21% вище показників початку минулого тижня. Основна причина — сезонний дефіцит якісної моркви, через який постачальникам важче знаходити великі партії.

Варто відзначити, що в порівнянні з торішніми цінами поточні вищі в 4,5 раза. Чи продовжиться зростання — залежатиме від нових урожаїв та динаміки попиту.

Нагадаємо, в Україні здешевшав один із салатних овочів.