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В Україні різко подорожчав один з найпопулярніших овочей: експерти пояснюють причини
Морква в Україні коштує в 4,5 раза дорожче, ніж рік тому.
В Україні спостерігається стійке зростання цін на якісну моркву через дефіцит пропозиції та високий попит.
Про це повідомив аналітичний проєкт EastFruit.
Активні закупівлі оптовиків і роздрібних мереж значно скоротили наявні запаси, що дало змогу виробникам підвищити вартість продукції.
Наразі морква коштує 30–40 грн/кг (або $0,73–0,97/кг), що на 21% вище показників початку минулого тижня. Основна причина — сезонний дефіцит якісної моркви, через який постачальникам важче знаходити великі партії.
Варто відзначити, що в порівнянні з торішніми цінами поточні вищі в 4,5 раза. Чи продовжиться зростання — залежатиме від нових урожаїв та динаміки попиту.
Нагадаємо, в Україні здешевшав один із салатних овочів.