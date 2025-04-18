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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Ціни злетіли на 55% за тиждень: в Україні різко здорожчав один з популярних овочей

Аналітики прогнозують подальше зростання.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вартість цибулі

Ціни на цибулю / © Associated Press

Українські виробники цибулі вперше з початку року суттєво підвищили ціни через сезонне скорочення запасів та активні закупівлі оптовиків.

Про це повідомив аналітичний проєкт EastFruit.

Сьогодні фермери продають цибулю вже за 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), що на 55% дорожче, ніж ще тиждень тому. При цьому попит продовжує зростати через дефіцит якісної продукції.

Багато фермерів вже розпродали запаси, а ті, хто ще має цибулю, тимчасово призупинили продажі, що посилює ажіотаж. Зараз ціни на 59% вищі, ніж рік тому.

Експерти очікують, що подорожчання триватиме до надходження нового врожаю.

Нагадаємо, ціни на м’ясо полізли вгору перед Великоднем.

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