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Ціни злетіли на 55% за тиждень: в Україні різко здорожчав один з популярних овочей
Аналітики прогнозують подальше зростання.
Українські виробники цибулі вперше з початку року суттєво підвищили ціни через сезонне скорочення запасів та активні закупівлі оптовиків.
Про це повідомив аналітичний проєкт EastFruit.
Сьогодні фермери продають цибулю вже за 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), що на 55% дорожче, ніж ще тиждень тому. При цьому попит продовжує зростати через дефіцит якісної продукції.
Багато фермерів вже розпродали запаси, а ті, хто ще має цибулю, тимчасово призупинили продажі, що посилює ажіотаж. Зараз ціни на 59% вищі, ніж рік тому.
Експерти очікують, що подорожчання триватиме до надходження нового врожаю.
Нагадаємо, ціни на м’ясо полізли вгору перед Великоднем.