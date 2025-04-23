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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні зафіксовано зростання цін на головний овоч з борщового набору

Вартість буряка в Україні в 2,5 раза вища порівняно з минулим роком.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Буряк

Буряк / © Pixabay

Зростання цін на буряк в Україні триває, оскільки кількість корнеплодів, що відповідають мінімальним стандартам якості, швидко зменшується.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

В умовах скорочення пропозиції на ринку та збільшення попиту виробники почали суттєво підвищувати ціни на столовий буряк. Вартість на сьогодні становить 22-32 грн/кг, що на 16% більше, ніж в кінці минулого тижня. У зв’язку з цією ситуацією стає все важче придбати великі обсяги буряка, і супермаркети та оптові компанії вже повідомляють про дефіцит, якого складно буде покрити.

Слід також зауважити, що на сьогодні ціни на буряк в Україні вже в 2,5 раза перевищують рівень кінця квітня минулого року. Експерти ринку прогнозують, що підвищення вартості продовжиться, оскільки дефіцит цієї продукції на ринку ще не вирішено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні різко подорожчав один із найпопулярніших овочів.

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