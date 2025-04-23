На Чернігівщині жорстоко побили військового: що відомо про інцидент

У Ніжині стався напад на військового

Реклама

У місті Ніжин на Чернігівщині стався гучний напад — група невідомих осіб побила чоловіка, який є військовослужбовцем.

Про це 23 квітня повідомили в управлінні Національної поліції області.

Як повідомляється, інцидент трапився ще 20 квітня, але правоохоронці дізналися про нього лише з публікацій у соцмережах. Очевидці події поширили інформацію про жорстоке побиття військового, що й стало підставою для початку розслідування.

Реклама

На місце події першими прибули медики. Вони виявили у потерпілого численні тілесні ушкодження та госпіталізували його до лікарні. Йому надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці почали досудове розслідування та наразі проводять слідчі дії: опитують свідків, збирають докази, переглядають відео з камер спостереження.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро «Гідропарк» стався жорстокий напад на чоловіка у військовій формі. Інцидент стався 18 квітня — група юнаків спровокувала конфлікт, повалила чоловіка на землю та била його ногами.