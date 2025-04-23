ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

На Чернігівщині жорстоко побили військового: що відомо про інцидент

Військового госпіталізували до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
У Ніжині стався напад на військового

У Ніжині стався напад на військового

У місті Ніжин на Чернігівщині стався гучний напад — група невідомих осіб побила чоловіка, який є військовослужбовцем.

Про це 23 квітня повідомили в управлінні Національної поліції області.

Як повідомляється, інцидент трапився ще 20 квітня, але правоохоронці дізналися про нього лише з публікацій у соцмережах. Очевидці події поширили інформацію про жорстоке побиття військового, що й стало підставою для початку розслідування.

На місце події першими прибули медики. Вони виявили у потерпілого численні тілесні ушкодження та госпіталізували його до лікарні. Йому надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці почали досудове розслідування та наразі проводять слідчі дії: опитують свідків, збирають докази, переглядають відео з камер спостереження.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро «Гідропарк» стався жорстокий напад на чоловіка у військовій формі. Інцидент стався 18 квітня — група юнаків спровокувала конфлікт, повалила чоловіка на землю та била його ногами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie