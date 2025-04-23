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- Астрологія
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Коли почнуть переговори про закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала дату
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Переговори про закінчення війни в Україні можуть початись у червні або серпні 2024 року.
Про це на своєму ютуб-каналі сказала переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасикова.
«У цьому році віконечко відкриється двічі для цих переговорів. Це буде шостий та восьмий місяці. Якщо ніхто не зірве цих переговорів, то ми чекатимемо до травня 2026 року», — сказала вона.
Яна Пасинкова зазначила, що у травні варто очікувати на заяви США та Росії про мир в Україні.
«8 травня чекаємо знову на заяву про те, що вони про щось домовились чи придумали якесь геніальне рішення», — зазначила тарологиня.