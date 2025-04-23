Коли почнуть переговори про закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала дату

Екстрасенска передбачила мирні переговори / © Getty Images

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Переговори про закінчення війни в Україні можуть початись у червні або серпні 2024 року.

Про це на своєму ютуб-каналі сказала переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасикова.

«У цьому році віконечко відкриється двічі для цих переговорів. Це буде шостий та восьмий місяці. Якщо ніхто не зірве цих переговорів, то ми чекатимемо до травня 2026 року», — сказала вона.

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Яна Пасинкова зазначила, що у травні варто очікувати на заяви США та Росії про мир в Україні.

«8 травня чекаємо знову на заяву про те, що вони про щось домовились чи придумали якесь геніальне рішення», — зазначила тарологиня.