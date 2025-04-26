Вся Україна під жовто-оранжевим попередженням: чого чекати від погоди

Укргідрометцентр попередив про нічні заморозки та сильний вітер по всій Україні

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Укргідрометцентр попередив про суттєве погіршення погодних умов на всій території України. Станом на 26 квітня по країні оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті.

За прогнозами синоптиків, цієї ночі можливі заморозки до -5° у повітрі, що є критичними для весняної флори.

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«Очікується, що заморозки можуть серйозно зашкодити ранньоквітучим деревам та рослинам», — зазначають в Укргідрометцентрі.

Крім того, у більшості регіонів прогнозуються сильні пориви вітру — до 20–30 м/с. Це може створити додаткові ризики для транспорту, електромереж та будівель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попередили українців про нові перепади температури.